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Няня Веры Павловны появится в третьем сезоне «Простоквашино»

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Фото: youtube.com
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Новую героиню мультфильма «Возвращение в Простоквашино» няню Веры Павловны, сестры Дяди Федора, планируется ввести в сюжет в третьем сезоне в 2020 году.

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Как сообщил ТАСС директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, новая героиня появится в районе 20-й серии. По его словам, она «приедет присматривать за Верой Павловной и станет постоянным участником сериала».

Машковцев отметил, что уже готов проработанный эскиз персонажа и синопсисы всех 10 серий будущего сезона. Студия занимается поиском актрисы для озвучивания.

«Возвращение в Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино», снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского.

10 марта новый эпизод «Возвращения в Простоквашино», который называется «Неудобные соседи», появился на YouTube-канале «Союзмультфильма».

В 12-й серии мультсериала герои ищут подходящий участок для нового дома, где можно будет построить бассейн и большой коровник для Матроскина.

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