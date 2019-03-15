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«Союзмультфильм» займется разработкой сериалов

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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«Союзмультфильм» займется разработкой проектов сериалов для детей «Эй!» и «Пип и Поля», которые стали победителями питчинга при участии киностудии.

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«Это те идеи, которые, нам показалось, действительно можно развить до сериальной формы», — сказал ТАСС директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Проекты будут дорабатываться в течение нескольких месяцев, после чего можно будет приступить к выпуску пилотных серий, отметил Машковцев.

Главным героем образовательного сериала для дошкольников «Эй!» режиссера Александра Караваева является маленький черепашонок, который учит зрителей чистить зубы, одеваться, считать или завязывать шнурки.

Проект «Пип и Поля» Джалиля Ризванова рассказывает о приключениях брата и сестры, которые живут в вымышленном мире детской игры и дружат с игрушками.

Питчинг стал одним из ключевых событий деловой программы XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино.

22 марта в Красноярске откроется XII Большой фестиваль мультфильмов. Зрителям покажут подборку лучших короткометражных анимационных фильмов, которые получили международные награды, а также проведут мастер-классы по мультипликации. Организаторы отмечают, что в рамках фестиваля этого года запланировали лекторий для детей, на котором они узнают, как создаются ленты.

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