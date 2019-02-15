«Союзмультфильм» пообещал снять новые серии культовых мультиков

Киностудия «Союзмультфильм» снимет продолжение культовых советских мультиков, которым в этом году исполняется 50 лет. В частности, новые серии появятся у «Ну, погоди!», «Маугли», «Умки», «Бременских музыкантов» и «Чебурашки и крокодила Гены». Об этом рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева 15 февраля.

«Где-то это будут продолжения, и разработка нескольких продолжений идет. <…> Где-то это будут анимированные комиксы, короткие истории с персонажами — по каждому из юбилейных персонажей мы обязательно сделаем новую историю», — цитирует Слащеву агентство «РИА Новости».

По ее словам, киностудия намерена создавать продукт с «трехуровневым актуальным юмором» одновременно для детской, подростковой и взрослой аудитории, что у «Союзмультфильма» успешно получилось на примере «Простоквашино».

В конце 2018 года киностудия вела переговоры о создании нового сериала про Чиполлино, пишет сетевое издание m24.ru.

В июле «Союзмультфильм» получил статус приоритетного инвестиционного проекта Москвы. На базе киностудии был создан анимационный технопарк «Дом российской анимации», площадь которого планируют увеличить вдвое.

Предполагается, что в будущем на базе «Союзмультфильма» будут выпускать не менее 200 минут отечественных мультфильмов в год.