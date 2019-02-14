Вышел тизер мультфильма «Холодное сердце 2»

Walt Disney Animation Studios выпустила первый тизер мультфильма «Холодное сердце 2». Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

Согласно ролику, во второй части анимационного фильма одна из главных героинь картины Эльза попытается добраться до нужного ей места по морю, замораживая воду благодаря своим суперспособностям.

В тизере также появились и другие уже известные герои — принцесса Анна, снеговик Олаф и Кристофф.

Над продолжением «Холодного сердца» работали те же режиссеры — Крис Бак и Дженнифер Ли. Премьера картины в России назначена на 28 ноября 2019 года.

Мультфильм «Холодное сердце» вышел в прокат в 2013 году. По сюжету принцесса Анна вместе с обычным парнем Кристоффом, оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются на поиски старшей сестры Анны Эльзы, которая случайно наложила заклятье на королевство.



