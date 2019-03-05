Прямой эфир

Мультфильмы со всего света привезут на фестиваль в Красноярск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

XII Большой фестиваль мультфильмов откроется в Красноярске 22 марта. Зрителям покажут подборку лучших короткометражных анимационных фильмов, которые получили международные награды, а также проведут мастер-классы по мультипликации. Организаторы отмечают, что в рамках фестиваля этого года запланировали лекторий для детей, на котором они узнают, как создаются ленты.

Основные мероприятия фестиваля будут проходить в Доме кино. Там, к примеру, в первый день работы форума покажут мультфильм «Добытчица», продюсером которого выступила Анджелина Джоли. В 2018 году картина была номинирована на «Оскар».

Отдельным блоком в этом году выступает экспериментальная японская анимация. Также будет продолжен цикл «Пропущенные фильмы 90-х», в рамках которого можно посмотреть анимацию 1995 года, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В самом Красноярске фестиваль будет продолжаться до 31 марта. А далее вплоть до 5 апреля мультфильмы будут продемонстрированы в кинотеатрах 12 городов и поселков Красноярского края.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» запланировал снять продолжение культовых советских мультиков, которым в 2019 году исполняется 50 лет. Так, новые серии появятся у «Маугли», «Умки», «Чебурашки и крокодила Гены» «Ну, погоди!» и «Бременских музыкантов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как приручить прокат: мультфильм про драконов стартовал лучше ожиданий
В топ-10 держатся три российских релиза
Вышел тизер мультфильма «Холодное сердце 2»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017