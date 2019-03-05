Мультфильмы со всего света привезут на фестиваль в Красноярск

XII Большой фестиваль мультфильмов откроется в Красноярске 22 марта. Зрителям покажут подборку лучших короткометражных анимационных фильмов, которые получили международные награды, а также проведут мастер-классы по мультипликации. Организаторы отмечают, что в рамках фестиваля этого года запланировали лекторий для детей, на котором они узнают, как создаются ленты.

Основные мероприятия фестиваля будут проходить в Доме кино. Там, к примеру, в первый день работы форума покажут мультфильм «Добытчица», продюсером которого выступила Анджелина Джоли. В 2018 году картина была номинирована на «Оскар».

Отдельным блоком в этом году выступает экспериментальная японская анимация. Также будет продолжен цикл «Пропущенные фильмы 90-х», в рамках которого можно посмотреть анимацию 1995 года, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В самом Красноярске фестиваль будет продолжаться до 31 марта. А далее вплоть до 5 апреля мультфильмы будут продемонстрированы в кинотеатрах 12 городов и поселков Красноярского края.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» запланировал снять продолжение культовых советских мультиков, которым в 2019 году исполняется 50 лет. Так, новые серии появятся у «Маугли», «Умки», «Чебурашки и крокодила Гены» «Ну, погоди!» и «Бременских музыкантов».