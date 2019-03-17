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Посольство РФ назвало позором нацистское шествие в Риге

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Посольство РФ в Латвии осудило шествие по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС» в центре Риги, которое состоялось в субботу, 16 марта.

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«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями маршируют бывшие легионеры «Ваффен СС» и их приспешники», — говорится в сообщении в Twitter.

По данным полиции, в общей сложности в мероприятиях приняли участие порядка тысячи человек, серьезных инцидентов в ходе акций не было.

Шествие сопровождалось одиночными пикетами антифашистов, которые выступают против нацистского марша. Две латышские дивизии «Ваффен СС» были созданы в 1943 году.

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Андрей Мамыкин подверг критике шествие. По мнению политика, подобные акции негативно влияют на имидж страны.

Мамыкин вспомнил, что несколько лет назад Латвия ассоциировалась у иностранцев с композитором Раймондом Паулсом, певицей Лаймой Вайкуле, городом Юрмала, арт-центром имени Марка Ротко. Но в последние пять лет, говоря о Латвии, иностранцы все чаще вспоминают марши неонацистов.

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