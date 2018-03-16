Прямой эфир

Марш отсюда

В Госдуме предложили ввести санкции против латвийских политиков, прославляющих легионеров СС
0
Фото: РИА Новости/Сергей Мелконов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос о признании так называемого Дня памяти легионеров СС государственным праздником Латвии осенью 2018 года будет вновь поднят националистическими партиями, входящими в правящую коалицию парламента страны. Об этом «Известиям» рассказали два источника в сейме, которые отметили, что это произойдет после выборов 6 октября. Лидер оппозиционной фракции партии «Согласие» Янис Урбанович пояснил «Известиям», что инициатива националистов была отклонена сеймом, но не снята с повестки дня. В Госдуме (ГД) РФ заявили, что Москва не оставит без ответа героизацию нацизма и рассмотрит введение санкций против латвийских депутатов, продвигающих эту идею.

«Наш общий долг — защитить от любых угроз ценности мира»
Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху почтили память жертв блокады Ленинграда и холокоста

День памяти латышских легионеров — неофициальный праздник, на который в Риге 16 марта ежегодно собираются несколько тысяч человек. В традиционном шествии к памятнику «Свободы» участвуют латвийские националисты, ветераны СС и политики. С инициативой придать 16 марта официальный статус выступила партия Национальное объединение во главе с Райвисом Дзинтарсом, входящая в правящую коалицию. Вчера Сейм отказался принимать этот законопроект, поскольку союзники националистов в сейме — «Единство» и Союз зеленых и крестьян — воздержались, а оппозиционная партия «Согласие» проголосовала против.

Однако, как пояснили два источника «Известий» в правящей коалиции, данная инициатива была внесена националистами для того, чтобы заявить о намерениях в преддверии выборов в сейм 6 октября. А то, что две партии из коалиции воздержались, по их словам, тоже имело свои цели. Националистически настроенные круги общества получили «позитивный сигнал», что депутаты «готовы сделать шаг, но пока не время», а оппозиционный электорат будет «умеренно раздражен» перед выборами. Поэтому законопроект будет повторно внесен в сейм осенью, когда пройдут выборы в парламент, уточнили собеседники «Известий».

При этом отклонена была инициатива, но не сама тема, подчеркнул в беседе с «Известиями» лидер фракции «Согласия» Янис Урбанович. По его словам, и вынесение идеи на обсуждение в сейме, и «воздержание» партнеров националистов по коалиции — обычная предвыборная политическая игра.

Очарование зла
Почему в Европе популярны нацистская форма, символика Третьего рейха и селфи в концлагерях

— Их «братья по коалиции» просто воздержались. То есть они сделали так не потому, что против, а потому что не хотят отдавать Национальному объединению пальму первенства в том, кто из них «больший националист». Саму идею вовсе не отклоняют, ведь она заключается в том, чтобы в конечном счете пересмотреть итоги Второй мировой войны, а в этом у них — полное единство. Хотят унизить русских и спровоцировать негодование этой части общества, чтобы на конфликтности набирать очки, — заявил латвийский политик.

В Госдуме «Известия» заверили, что не оставят без ответа попытки латвийских «коллег» героизировать нацизм. Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил о возможности введения санкций в отношении политиков, выступающих с подобными предложениям.

— Подобные шаги оказывают негативное влияние на всю Европу. Популяризация нацистской идеологии может привести к очень тяжелым последствиям. Против таких политиков, которые провоцируют ненависть, должны применяться жесткие санкции. Например, запрет на въезд в Россию, наличие банковских счетов в РФ и другие меры. На это должна реагировать не только Россия, а всё мировое сообщество. Наш комитет следит за ситуацией и не оставит это без внимания, — заявил Алексей Чепа «Известиям».

Санкциями по нацизму
В Европарламент внесен законопроект о персональной ответственности за распространение нацистской идеологии

Идею разработать санкции в отношении латвийских националистов поддержали и в комитете ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

— Я считаю, надо ввести и санкции [в отношении таких людей], и использовать экономические рычаги, — сказал «Известиям» глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, добавив, что одной из мер может быть ограничение поставок грузов транзитом через Латвию.

Кроме того, по его словам, возможно обращение Госдумы к сейму с требованием отказаться от идеи чествовать бывших легионеров. Тем более такой прецедент уже был — в 1999 году ГД обращалась к латвийским депутатам в связи проведением шествия ветеранов СС в Риге.

В годы Второй мировой войны на территории Латвии был сформирован Латышский добровольческий легион СС, состоявший из двух дивизий. 16 марта 1944 года у населённого пункта Новосокольники в Калининской области РСФСР латвийские части войск СС вступили в бой против наступающей Красной армии. Кроме того, в Третьем рейхе 16 марта отмечали как День памяти героев. В 1998 году день памяти латышских легионеров праздновался в Латвии на государственном уровне. Несмотря на то что в 1999-м «праздник» утратил официальный статус, ежегодно 16 марта тысячи жителей республики выходят на улицы Риги, чтобы «почтить память» нацистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Латышские националисты предлагают сделать официальным день памяти легионеров СС
Украинский клин между Ригой и Варшавой
Латвийские правозащитники обратились к Польше из-за фильма «Волынь»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017