Марш отсюда

Вопрос о признании так называемого Дня памяти легионеров СС государственным праздником Латвии осенью 2018 года будет вновь поднят националистическими партиями, входящими в правящую коалицию парламента страны. Об этом «Известиям» рассказали два источника в сейме, которые отметили, что это произойдет после выборов 6 октября. Лидер оппозиционной фракции партии «Согласие» Янис Урбанович пояснил «Известиям», что инициатива националистов была отклонена сеймом, но не снята с повестки дня. В Госдуме (ГД) РФ заявили, что Москва не оставит без ответа героизацию нацизма и рассмотрит введение санкций против латвийских депутатов, продвигающих эту идею.

День памяти латышских легионеров — неофициальный праздник, на который в Риге 16 марта ежегодно собираются несколько тысяч человек. В традиционном шествии к памятнику «Свободы» участвуют латвийские националисты, ветераны СС и политики. С инициативой придать 16 марта официальный статус выступила партия Национальное объединение во главе с Райвисом Дзинтарсом, входящая в правящую коалицию. Вчера Сейм отказался принимать этот законопроект, поскольку союзники националистов в сейме — «Единство» и Союз зеленых и крестьян — воздержались, а оппозиционная партия «Согласие» проголосовала против.

Однако, как пояснили два источника «Известий» в правящей коалиции, данная инициатива была внесена националистами для того, чтобы заявить о намерениях в преддверии выборов в сейм 6 октября. А то, что две партии из коалиции воздержались, по их словам, тоже имело свои цели. Националистически настроенные круги общества получили «позитивный сигнал», что депутаты «готовы сделать шаг, но пока не время», а оппозиционный электорат будет «умеренно раздражен» перед выборами. Поэтому законопроект будет повторно внесен в сейм осенью, когда пройдут выборы в парламент, уточнили собеседники «Известий».

При этом отклонена была инициатива, но не сама тема, подчеркнул в беседе с «Известиями» лидер фракции «Согласия» Янис Урбанович. По его словам, и вынесение идеи на обсуждение в сейме, и «воздержание» партнеров националистов по коалиции — обычная предвыборная политическая игра.

— Их «братья по коалиции» просто воздержались. То есть они сделали так не потому, что против, а потому что не хотят отдавать Национальному объединению пальму первенства в том, кто из них «больший националист». Саму идею вовсе не отклоняют, ведь она заключается в том, чтобы в конечном счете пересмотреть итоги Второй мировой войны, а в этом у них — полное единство. Хотят унизить русских и спровоцировать негодование этой части общества, чтобы на конфликтности набирать очки, — заявил латвийский политик.

В Госдуме «Известия» заверили, что не оставят без ответа попытки латвийских «коллег» героизировать нацизм. Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил о возможности введения санкций в отношении политиков, выступающих с подобными предложениям.

— Подобные шаги оказывают негативное влияние на всю Европу. Популяризация нацистской идеологии может привести к очень тяжелым последствиям. Против таких политиков, которые провоцируют ненависть, должны применяться жесткие санкции. Например, запрет на въезд в Россию, наличие банковских счетов в РФ и другие меры. На это должна реагировать не только Россия, а всё мировое сообщество. Наш комитет следит за ситуацией и не оставит это без внимания, — заявил Алексей Чепа «Известиям».

Идею разработать санкции в отношении латвийских националистов поддержали и в комитете ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

— Я считаю, надо ввести и санкции [в отношении таких людей], и использовать экономические рычаги, — сказал «Известиям» глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, добавив, что одной из мер может быть ограничение поставок грузов транзитом через Латвию.

Кроме того, по его словам, возможно обращение Госдумы к сейму с требованием отказаться от идеи чествовать бывших легионеров. Тем более такой прецедент уже был — в 1999 году ГД обращалась к латвийским депутатам в связи проведением шествия ветеранов СС в Риге.

В годы Второй мировой войны на территории Латвии был сформирован Латышский добровольческий легион СС, состоявший из двух дивизий. 16 марта 1944 года у населённого пункта Новосокольники в Калининской области РСФСР латвийские части войск СС вступили в бой против наступающей Красной армии. Кроме того, в Третьем рейхе 16 марта отмечали как День памяти героев. В 1998 году день памяти латышских легионеров праздновался в Латвии на государственном уровне. Несмотря на то что в 1999-м «праздник» утратил официальный статус, ежегодно 16 марта тысячи жителей республики выходят на улицы Риги, чтобы «почтить память» нацистов.