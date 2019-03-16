Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики пообещали бурное таяние снега в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В предстоящее воскресенье, 17 марта, температура воздуха в Москве существенно поднимется и будет соответствовать погоде, которая характерна апрелю. Об этом 14 марта сообщалось на сайте «Метеоновости».

«Уже в воскресенье она (температура. — Ред.) превысит средние показатели почти на четыре градуса и будет соответствовать первой декаде апреля. А по климату это время бурного таяния снега», — говорится в сообщении.

16 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в субботу в Москве ожидается пасмурная погода и небольшой снег.

Накануне сообщалось, что зимние волны холода могут вернуться в московский регион в апреле и мае. Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Якутии ребенок погиб после падения снега с крыши
Кровля жилого дома обрушилась под тяжестью снега в Саратовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017