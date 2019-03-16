Синоптики пообещали бурное таяние снега в Москве

В предстоящее воскресенье, 17 марта, температура воздуха в Москве существенно поднимется и будет соответствовать погоде, которая характерна апрелю. Об этом 14 марта сообщалось на сайте «Метеоновости».

«Уже в воскресенье она (температура. — Ред.) превысит средние показатели почти на четыре градуса и будет соответствовать первой декаде апреля. А по климату это время бурного таяния снега», — говорится в сообщении.

16 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в субботу в Москве ожидается пасмурная погода и небольшой снег.

Накануне сообщалось, что зимние волны холода могут вернуться в московский регион в апреле и мае. Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны.