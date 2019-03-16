Лоза назвал возможную причину плохого самочувствия Началовой

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал тяжелое состояние певицы Юлии Началовой, которая находится в реанимации. По его мнению, одной из причин возникших проблем со здоровьем могли стать «некие омолаживающие процедуры».

«Она могла отравиться, могла перегрузить фильтрующую систему и так далее. Сейчас врачи подтвердили отказ почек. Все же очевидно было», — сказал Лоза журналистам «Вечерней Москвы».

Он отметил, что омолаживающие процедуры всегда «грузят» печень и почки.

«Если печень еще способна к регенерации, то почки надо основательно чистить, в первую очередь, покоем и специальной диетой», — сказал певец.

Лоза также отметил, что Началова, скорее всего, может дышать, однако «мозг не дает такой команды». Также он призвал молиться за артистку, а также посоветовал побольше лежать и питаться обезжиренными продуктами.

Ранее 16 марта сообщалось, что Началовой проведена операция на ноге. По данным журналистов, после операции у Началовой открылось кровотечение, а сейчас из-за возможного начала гангрены ей может грозить ампутация.

Впервые информация о госпитализации Началовой появилась 11 марта. На следующий день стало известно о подключении певицы к аппарату искусственной вентиляции легких, а еще через сутки пациентку ввели в состояние искусственной комы, чтобы помочь организму справиться с нагрузкой и дать ему отдохнуть.