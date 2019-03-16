В США объяснили блэкаут в Венесуэле провисшими проводами ЛЭП

Наиболее правдоподобным объяснением отключения электричества в большинстве штатов Венесуэлы в Соединенных Штатах считают провисшие провода линии электропередачи, которые задели ветви деревьев и спровоцировали пожар. Об этом заявил спецпредставитель США по республике Элиот Абрамс.

По его словам, провода провисают на протяжении многих месяцев и лет и являются угрозой пожаров. Также он отметил, что подобное объяснение дало большинство экспертов. Абрамс рассказал, что избежать этого можно, подрезая деревья и кусты, чтобы они не касались ЛЭП. Однако подобное обслуживание давно не проводилось, пишет ТАСС.

7 марта произошел сбой в работе ГЭС имени Симона Боливара, что привело к самому масштабному блэкауту в истории Венесуэлы. На следующий день подача электроэнергии частично возобновилась, но 9 марта на электроподстанции города Сьюдад-Боливар произошел взрыв, что вновь отключило большую часть страны от электричества.

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, ввела в стране режим чрезвычайного положения. Это позволит получить помощь от других стран и мобилизовать войска.

Венесуэльские власти назвали инцидент диверсией и результатом кибератак американских хакеров. По словам Мадуро, у США имеются необходимые средства для проведения подобных атак.