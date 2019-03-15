МИД РФ посчитал диверсией блэкаут в Венесуэле

В российском МИДе считают, что атаки на систему электроснабжения Венесуэлы были спровоцированы из-за рубежа. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.

«По данным законного правительства страны во главе с президентом Мадуро, а также по информации других заслуживающих доверия источников, электроэнергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из-за рубежа», — подчеркнула она. Захарова выразила надежду, что организаторы блэкаута понесут судебную ответственность за гибель людей.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве готовы внимательно рассмотреть просьбу властей Венесуэлы в расследовании блэкаута, если такое обращение поступит.

13 марта стало известно, что власти Венесуэлы попросят ООН, Россию, Китай, Иран и Кубу помочь в расследовании атаки на систему электроснабжения республики. По словам главы государства Николаса Мадуро, он уже назначил специальную президентскую комиссию по расследованию, в которую попросил включить международных специалистов.

7 марта без света остались 21 из 23 штатов страны и столица Каракас. Причиной блэкаута стала авария на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури».

Власти Венесуэлы назвали произошедшее диверсией и результатом кибератак американских хакеров. Мадуро указал на наличие у США необходимых средств для проведения подобной атаки.

Отмечалось, что в больницах Венесуэлы, оставшихся без света при отключении электроснабжения, скончался 21 человек. Стратегические объекты системы энергоснабжения страны были взяты под охрану вооруженными силами.