Мадуро назвал организаторов блэкаута в Венесуэле

Атака на систему энергоснабжения Венесуэлы велась с территории США под контролем американского правительства, заявил президент республики Николас Мадуро.

«Народ [Венесуэлы] лишили всех услуг в ходе атаки, которой прямо руководило правительство США из городов Хьюстон и Чикаго», — цитирует венесуэльского лидера ТАСС.

7 марта произошел сбой в работе ГЭС имени Симона Боливара, что привело к самому масштабному блэкауту в истории Венесуэлы. На следующий день подача электроэнергии частично возобновилась, но 9 марта на электроподстанции города Сьюдад-Боливар произошел взрыв, что вновь отключило большую часть страны от электричества.

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, ввела в стране режим чрезвычайного положения. Это позволит получить помощь от других стран и мобилизовать войска.

Венесуэльские власти назвали инцидент диверсией и результатом кибератак американских хакеров. По словам Мадуро, у США имеются необходимые средства для проведения подобных атак.

01_blackout_2019-03-08T234438Z_357359834_RC176206E590_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS-BLACKOUT Самый масштабный блэкаут в истории Венесуэлы продолжается пятые сутки. 7 марта вечером из-за сбоя в работе ГЭС имени Симона Боливара без электричества осталась большая часть страны. На следующий день подача электроэнергии частично была возобновлена, однако ненадолго — 9 марта стало известно о взрыве на электроподстанции города Сьюдад-Боливар. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал взять под охрану стратегические объекты системы энергоснабжения и вести воздушное наблюдение за линиями электропередачи. 10 марта в Каракасе электроснабжение было восстановлено на 40%, в штатах Миранда и Ансоатеги — на 20%, в остальных штатах восстановительные работы продолжаются. Понедельник, 11 марта, из-за аварии стал в Венесуэле выходным — приостановлена работа всех предприятий и учреждений, отменены занятия в учебных заведениях Фото: REUTERS/Ivan Alvarado 02_blackout_2019-03-08T234448Z_1513733692_RC1CFD6BAF30_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS-BLACKOUT В Каракасе служащие не могли попасть на работу, так как двери в здания офисов оказались заблокированными, лифты не работали. Прекратили работу аэропорт и метро Фото: REUTERS/Ivan Alvarado 03_blackout_GettyImages-1129730603 В магазинах возникли проблемы с покупками, так как произвести оплату картами, а также снять в банкоматах наличные невозможно Фото: Getty Images/Bloomberg/Carlos Becerra 04_blackout_2019-03-11T002255Z_1451244288_RC19F72BA600_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS В таких условиях активизировались мародеры, которые бросились грабить магазины Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins 05_blackout_GettyImages-1129771467 Национальная полиция задержала уже десятки человек, которые совершали налеты на магазины Фото: Getty Images/Bloomberg/Adriana Loureiro Fernandez 06_blackout_GettyImages-1129730632 Тяжелая ситуация сложилась в больницах. В тех, где есть электрогенераторы, они используются в самых крайних случаях. А там, где их нет, персонал вынужден использовать ручные или механические приспособления Фото: Getty Images/Bloomberg/Carlos Becerra 07_2019-03-09T000800Z_229386004_RC1999EE1660_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS-BLACKOUT На автозаправочных станциях скопилось множество людей, которые пытаются закупить топливо для генераторов Фото: REUTERS/Carlos Jasso 07_blackout_GettyImages-1129626137 Из-за блэкаута в стране резко ограничено водоснабжение. Местные жители выстроились в очереди к природным источникам. В отелях вода подается два-три раза в день по часу Фото: Getty Images/Edilzon Gamez 08_blackout_GettyImages-1129318267 Огромные очереди выстроились и у специальных зарядных установок на солнечных батареях, где можно подзарядить мобильные телефоны и компьютеры Фото: Getty Images/NurPhoto/Jonathan Lanza 09_blackout_2019-03-10T041711Z_1321624779_RC1365A7C980_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS-BLACKOUT Власти Венесуэлы заявили, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала кибератака, и предположили, что она была проведена с территории США. Оппозиция же винит в происшедшем власти, заявляя о плохой организации хозяйствования, и призывает недовольных принять участие в протестах Фото: REUTERS/William Urdaneta 12_blackout_GettyImages-1129293606 Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал с понедельника раздавать гражданам продуктовые наборы и обеспечить доставку к жилым домам цистерн с питьевой водой, а также оказать помощь больницам по всей стране Фото: Getty Images/Bloomberg/Carlos Becerra

23 января в ходе акций протеста лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.