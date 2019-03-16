Мадуро назвал организаторов блэкаута в Венесуэле
Атака на систему энергоснабжения Венесуэлы велась с территории США под контролем американского правительства, заявил президент республики Николас Мадуро.
«Народ [Венесуэлы] лишили всех услуг в ходе атаки, которой прямо руководило правительство США из городов Хьюстон и Чикаго», — цитирует венесуэльского лидера ТАСС.
7 марта произошел сбой в работе ГЭС имени Симона Боливара, что привело к самому масштабному блэкауту в истории Венесуэлы. На следующий день подача электроэнергии частично возобновилась, но 9 марта на электроподстанции города Сьюдад-Боливар произошел взрыв, что вновь отключило большую часть страны от электричества.
Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, ввела в стране режим чрезвычайного положения. Это позволит получить помощь от других стран и мобилизовать войска.
Венесуэльские власти назвали инцидент диверсией и результатом кибератак американских хакеров. По словам Мадуро, у США имеются необходимые средства для проведения подобных атак.
23 января в ходе акций протеста лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.