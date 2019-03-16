Прямой эфир

WP рассказала об ухудшении отношений США и Афганистана из-за талибов

0
Фото: TASS/Zuma/Jordi Boixareu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отношения между администрацией президента США Дональда Трампа и правительством Афганистана ухудшились из-за переговоров с движением «Талибан» (запрещено в РФ).

Иногда лучше говорить: что даст диалог талибов с оппозицией в Москве
Встреча по афганскому урегулированию повышает роль России в регионе

Как пишет The Washington Post, афганские власти недовольны тем, что они фактически оказались исключены из процесса переговоров.

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что любое соглашение США с «Талибаном» станет оскорблением для американских солдат, погибших в Афганистане.

По словам Мохиба, любое мирное соглашение с талибами должно предусматривать участие в качестве стороны правительства Афганистана. Вместо этого Вашингтон, по его утверждению, не хочет даже делиться с Кабулом информацией о ходе переговоров.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино отметил, что комментарии Мохиба не требуют публичного ответа. В то же время он подчеркнул, что правительство США выразило Мохибу свое недовольство.

12 марта американская делегация и представители «Талибана» в ходе переговоров в Дохе заключили соглашения о выводе воинского контингента США из Афганистана.

По данным источников, представители движения также согласились прервать связи со всеми террористическими группами, в том числе с «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ), и начать борьбу с терроризмом.

28 февраля стало известно, что Пентагон подготовил план вывода войск из Афганистана, численность которых составляет 14 тыс. военнослужащих, в предстоящие 3–5 лет. Ведомство обсудило этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в позитивном ключе.

Всего в Афганистане дислоцированы 16 тыс. военнослужащих из 30 стран НАТО, но они не участвуют в операциях, а выступают в роли военных советников. США проводят в Афганистане операцию против боевиков с 2001 года. Это самая длительная военная кампания в истории страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уничтожен полевой командир «Талибана»
Более 60 боевиков ликвидировали в Афганистане за сутки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017