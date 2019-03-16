WP рассказала об ухудшении отношений США и Афганистана из-за талибов

Отношения между администрацией президента США Дональда Трампа и правительством Афганистана ухудшились из-за переговоров с движением «Талибан» (запрещено в РФ).

Как пишет The Washington Post, афганские власти недовольны тем, что они фактически оказались исключены из процесса переговоров.

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что любое соглашение США с «Талибаном» станет оскорблением для американских солдат, погибших в Афганистане.

По словам Мохиба, любое мирное соглашение с талибами должно предусматривать участие в качестве стороны правительства Афганистана. Вместо этого Вашингтон, по его утверждению, не хочет даже делиться с Кабулом информацией о ходе переговоров.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино отметил, что комментарии Мохиба не требуют публичного ответа. В то же время он подчеркнул, что правительство США выразило Мохибу свое недовольство.

12 марта американская делегация и представители «Талибана» в ходе переговоров в Дохе заключили соглашения о выводе воинского контингента США из Афганистана.

По данным источников, представители движения также согласились прервать связи со всеми террористическими группами, в том числе с «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ), и начать борьбу с терроризмом.

28 февраля стало известно, что Пентагон подготовил план вывода войск из Афганистана, численность которых составляет 14 тыс. военнослужащих, в предстоящие 3–5 лет. Ведомство обсудило этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в позитивном ключе.

Всего в Афганистане дислоцированы 16 тыс. военнослужащих из 30 стран НАТО, но они не участвуют в операциях, а выступают в роли военных советников. США проводят в Афганистане операцию против боевиков с 2001 года. Это самая длительная военная кампания в истории страны.