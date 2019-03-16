WP рассказало о схеме доставки мигрантов к границе США из Мексики

Мексиканские преступные группировки берут около $7 тыс. с мигрантов за доставку с помощью автобусов к американской границе. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Контрабандисты обещают мигрантам безопасность, а также возможность попасть на территорию США в течение нескольких дней при условии сдачи американским властям. Длительность поездки составляет 72 часа.

Издание отмечает, что злоумышленники с помощью данной схемы зарабатывают миллионы долларов. Автобусы прибывают в заранее определенные места высадки, которые расположены всего в нескольких минутах ходьбы от границы. Численность групп может превышать 300 человек. В них входят как взрослые, так и дети.

Американские чиновники называли схему контрабандистов конвейером и заявили, что маршруты максимизируют пропускную способность и минимизируют расходы. Они также попросили власти Мексики остановить преступную схему.

С октября прошлого года к американской границе с Мексикой направляются тысячи беженцев из Центральной Америки. Все они хотят получить убежище в США. Американский лидер Дональд Трамп, пытаясь сдержать поток нелегальных мигрантов в страну, разрешил военнослужащим на границе с Мексикой открывать огонь на поражение по нелегалам при необходимости.

4 февраля стало известно, что более 3,7 тыс. американских военнослужащих будут дополнительно переброшены на юго-западный участок границы с Мексикой, заявили в Пентагоне. Общее число действующих сил на границе увеличится примерно в шесть раз, до 4350 военных.