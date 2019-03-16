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Однопартийцы поддержат сделку Мэй при условии ее отставки

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Фото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна будет покинуть должность досрочно, чтобы заручиться поддержкой собственных однопартийцев-консерваторов.

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Как пишет The Daily Telegraph, министры хотят, чтобы Мэй покинула свой пост в мае-июле — после выборов в Европарламент.

Это позволит преемнику начать новую фазу переговоров с ЕС в случае, если Brexit будет отложен, как того хотят депутаты палаты общин.

Выполнив данное условие, Мэй получит шанс на поддержку со стороны евроскептиков-тори в ходе третьего голосования по проекту соглашения с ЕС.

12 марта во время голосования в палате общин британские депутаты во второй раз отвергли условия сделки с Брюсселем по Brexit.

13 марта парламентарии отказались поддержать сценарий выхода Великобритании из Европейского союза без предварительных договоренностей.

14 марта члены палаты общин поддержали предложение Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня текущего года.

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