На Камчатке началось мощное извержение вулкана Безымянный

Столб пепла на высоту до 15 км выбросил вулкан Безымянный, мощное извержение которого началось ранним утром по местному времени на Камчатке. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

На данный момент вулкану присвоен наивысший красный код опасности для авиации. Пеплопада на территории населенных пунктов региона пока не зарегистрировано, пишет «Интерфакс — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС России по Камчатскому краю.

Представитель ведомства отметил, что пепловое облако прошло рядом с райцентром Усть-Камчатск, однако там также не зарегистрировано пеплопада.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного — 2882 м.

Последнее эксплозивное извержение Безымянного произошло в январе 2019 года, тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря.