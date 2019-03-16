Прямой эфир

Мужчина повредил мозг при чистке ушей ватной палочкой

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Siegfried Kramer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британец почистил уши ватной палочкой и заработал гнойное воспаление головного мозга.

Плачевная ошибка: почему врачи ампутировали пенсионерке «не ту ногу»
Медики уверяют, что спасали пациентке жизнь, а родственники намерены искать правды в суде

Как сообщает The British Medical Journal, 31-летний мужчина пожаловался терапевту на сильную боль в левом ухе. Пациент признался, что страдает от боли уже 10 дней, также у него начались мигрени, тошнота и рвота.

Терапевт прописал ему антибиотик от ушной инфекции. Таблетки не помогли, а у мужчины случился припадок. В больнице британец с трудом вспоминал имена. Он рассказал, что последние пять лет плохо слышал левым ухом.

Пациенту сделали компьютерную томографию. В итоге в его мозгу обнаружили скопления гноя, а в слуховом проходе инородное тело. Мужчине диагностировали некротический наружный отит и субдуральный абсцесс.

Во время операции доктора определили, что причиной болей стал кусочек ваты. Спустя 10 недель после операции пациент чувствует себя хорошо. Мужчина пообещал, что больше не будет чистить уши ватными палочками.

Врач-терапевт, стоматолог общей практики, рассказала, что обычный кариес может спровоцировать инсульт, гастрит, дерматит, а также другие проблемы со здоровьем. В зоне риска находятся люди с хроническим пародонтитом, поскольку бактерии, которые размножаются в пародонте, попадают в кровеносную систему и могут способствовать образованию тромбов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Башкирии скончалась пенсионерка, которой привязали швабру к сломанной ноге
В США скончалась женщина, которой по ошибке удалили обе почки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017