Мужчина повредил мозг при чистке ушей ватной палочкой

Британец почистил уши ватной палочкой и заработал гнойное воспаление головного мозга.

Как сообщает The British Medical Journal, 31-летний мужчина пожаловался терапевту на сильную боль в левом ухе. Пациент признался, что страдает от боли уже 10 дней, также у него начались мигрени, тошнота и рвота.

Терапевт прописал ему антибиотик от ушной инфекции. Таблетки не помогли, а у мужчины случился припадок. В больнице британец с трудом вспоминал имена. Он рассказал, что последние пять лет плохо слышал левым ухом.

Пациенту сделали компьютерную томографию. В итоге в его мозгу обнаружили скопления гноя, а в слуховом проходе инородное тело. Мужчине диагностировали некротический наружный отит и субдуральный абсцесс.

Во время операции доктора определили, что причиной болей стал кусочек ваты. Спустя 10 недель после операции пациент чувствует себя хорошо. Мужчина пообещал, что больше не будет чистить уши ватными палочками.

Врач-терапевт, стоматолог общей практики, рассказала, что обычный кариес может спровоцировать инсульт, гастрит, дерматит, а также другие проблемы со здоровьем. В зоне риска находятся люди с хроническим пародонтитом, поскольку бактерии, которые размножаются в пародонте, попадают в кровеносную систему и могут способствовать образованию тромбов.