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Ученые рассказали об опасности чрезмерного увлечения омлетами

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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Исследователи из американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго выяснили, что употребление трех–четырех яиц в день превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком. Об этом сообщил телеканал CNN.

В исследовании отмечается, что в одном яйце содержится 186 мг холестерина, соответственно в трех–четырех яйцах может содержаться до 750 мг. Употребление такого количества холестерина превышает среднесуточную норму более чем на 60%.

Каждые 300 мг холестерина повышают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и угрозу ранней смерти. В исследовании приняли участие более 29 тыс. человек.

14 марта врач-терапевт, стоматолог общей практики Назели Ктянц рассказала, что обычный кариес может спровоцировать инсульт, гастрит, дерматит, а также другие проблемы со здоровьем.

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