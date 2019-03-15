Реки Калужской области очистились ото льда

По данным Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, поздно вечером 14 марта сбросила ледяной панцирь Ока у Калуги. Это раньше средних многолетних дат.

Уровень воды упал за сутки на 20 см и составил минус 171 см от ноля гидропоста. В прошлом году ледоход на Оке начался только 4 апреля, напоминает газета «Весть».

На сегодняшний день очистились ото льда все крупные реки Калужской области: Ока, Угра, Жиздра, Протва. На полях и в лесах еще не растаял снег, поэтому пик весеннего паводка впереди.

В феврале комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций назвала территории, которым угрожает паводок в Карелии. При худшем сценарии подтопления возможны во всех районах. По предварительным данным, в зоне паводка окажутся 98 домов с 230 жильцами.