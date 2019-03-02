Масштабы весеннего половодья оценили в Самарской области

Запасы воды в снеге в бассейнах рек Самарской области составляют 118–209% от нормы. Существует угроза подтопления низких территорий. Об этом сообщил руководитель Приволжского УГМС Айдар Мингазов.

На реках региона толщина льда колеблется от 21 до 48 см. «В связи с тем что снега в этом году выпало много, хочу обратить особое внимание на вероятность подтопления талыми водами пониженных участков местности. По предварительным данным, наивысший уровень воды в период весеннего половодья на большинстве рек области можно ожидать в пределах и выше среднемноголетних значений, на реке Самаре — ниже этих значений», — цитирует Мингазова НИА «Самара».

Несколько дней назад в администрации Уфы озвучили три прогнозируемых сценария при наступающем паводке. При максимальном подъеме уровня воды подтопление грозит почти 2,2 тыс. домов. В управлении гражданской защиты подчеркивают, что столица Башкирии находится между двух рек, поэтому город испытывает нагрузку при весеннем разливе рек. Запас воды в снежном покрове и в бассейне реки Белой на 20% ниже многолетних значений.