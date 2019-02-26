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В Уфе назвали районы возможного подтопления при весеннем паводке

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В администрации Уфы озвучили три прогнозируемых сценария при наступающем паводке. При максимальном подъеме уровня воды подтопление грозит почти 2,2 тыс. домов.

В управлении гражданской защиты подчеркивают, что Уфа находится между двух рек, поэтому город испытывает нагрузку при весеннем разливе рек. При минимальном уровне воды до 660 см подтопление возможно на улицах в Демском и Ленинском районах. При среднем уровне воды до 800 см также пострадает Кировский район. При максимальном уровне паводка вода придет и в Калининский район, подтопления в таком случае возможны почти в 2,2 тыс. домов. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Специалисты уточняют, что прогнозы по паводковой ситуации пока спокойные. Запас воды в снежном покрове и в бассейне реки Белой на 20% ниже многолетних значений. Для предотвращения возможных ЧП будет создано 24 противопаводковых штаба, 11 наблюдательных постов. На учет поставят все семьи с маленькими детьми, инвалидов и других людей, которые могут испытать сложности при эвакуации.

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