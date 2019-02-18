Около 25 млн рублей потратят в Томской области на подготовку к паводку

Подготовка к весеннему половодью началась в Томской области. На реализацию плана мероприятий направят 25 млн рублей.

План был утвержден властями региона и представителями МЧС. Он предусматривает проверку состояния гидротехнических сооружений и подготовку пунктов временного размещения людей. Кроме того, планируется проведение взрывных работ на льду. В областном бюджете предусмотрено финансирование в объеме 25 млн рублей. Об этом пишет РИА «Томск».

Риски для региона будут определены специалистами МЧС до 15 марта. С началом паводка служба медицины катастроф и санавиация перейдут в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что волгоградские власти готовятся к сильнейшему за 50 лет паводку.