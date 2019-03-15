США увеличили закупки российской нефти

Соединенные Штаты резко нарастили импорт российской нефти до 150 тыс., что является за последние четыре года, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу, 15 марта.

Эксперты организации объясняют эту тенденцию резким ухудшением отношений США и Венесуэлы. Последняя была основным источником импорта сырой нефти для американского рынка, но Боливарианская республика сократила поставки из-за санкций и внутриполитического кризиса, в котором винит Вашингтон. Так, по данным американского Управления энергетической информации (EIA), с конца января по начало марта они упали более чем в пять раз — с 587 тыс. баррелей в сутки до 112 тыс., пишет RT.

В то же время российские компании, которые стремятся заменить венесуэльских поставщиков на американском рынке, в период с 22 февраля по 1 марта направили в Соединенные Штаты девять танкеров более чем с 3 млн баррелей нефти. Такого недельного объема не наблюдалось с 2011 года.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв назвал такие изменения вынужденной мерой, так как США, которые являются одним из трех крупнейших производителей в мире, ежесуточно должны импортировать не менее 7 млн баррелей углеводородов, чтобы не простаивали заводы, специализирующиеся на нефти тяжелых сортов. В этой связи американцы также нарастили поставки из Мексики и Саудовской Аравии.

В свою очередь Венесуэла начала активно экспортировать нефть в Индию, Китай и Великобританию. Так, в феврале республика увеличила объем поставок сырья в Соединенное Королевство на 11 тыс. баррелей в день.