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Министр нефти Венесуэлы посетит РФ для перевода офиса PDVSA в Москву

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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
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Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо скоро посетит Россию для перевода офиса национальной нефтедобывающей корпорации PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом рассказала в понедельник, 4 марта, в интервью телеканалу «Россия 24» исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

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«Министр нефти генерал Мануэль Кеведо находится на пути (в Россию. — Ред.), чтобы окончательно оформить перевод PDVSA в Москву», — цитирует ее агентство ТАСС.

1 марта стало известно, что президент латиноамериканской страны Николас Мадуро решил закрыть офис нефтяной государственной компании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в российскую столицу.

15 февраля США внесли в санкционный список пять граждан Венесуэлы: главу государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэля Кеведо, командующего президентской гвардией Иване Рафаэле Хернандесе Дала, руководителя венесуэльской нацразведки (SEBIN) Мануэле Рикардо Кристофере Фигуере, командующего Силами специальных действий (FAES) Рафаэле Энрике Бастардо Мендосе и первого комиссара Хильдемаре Хосе Родригесе Мукура.

Также были введены санкции в отношении крупнейшей в Венесуэле государственной нефтегазовой компании. Вашингтон запретил переводить ей средства от реализации нефти в Соединенных Штатах, где продается большая часть топлива, экспортируемого PDVSA. Также была заблокирована собственность компании на территории США.

23 января в ходе акций протеста лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ действующий глава государства Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

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