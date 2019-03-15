Дерипаска прокомментировал свой иск к минфину США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, подавший в суд на министерство финансов США, считает, что Вашингтон нарушил презумпцию невиновности, введя санкции в отношении него. Об этом в пятницу, 15 марта, «Известиям» сообщили представители предпринимателя.

«Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются крупными игроками в мировой экономике, и я не позволю, чтобы политические интриги разрушили эту тяжелую работу», — подчеркнул Дерипаска.

Он добавил, что считает американские суды достаточно объективными для того, чтобы подтвердить несправедливость и недоказанность введенных в отношении него рестрикций.

Ранее, в пятницу, стало известно, что Дерипаска подал в суд на министерство финансов США и главу ведомства Стивена Мнучина. В документе истец назвал себя «последней жертвой» политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы, а введенные против него санкции несправедливыми и незаконными. Бизнесмен отметил, что из-за этих ограничительных мер он потерял не менее $7,5 млрд.

29 января Минфин США снял санкции с российских компаний «Русал», «Евросибэнерго» и En+, принадлежащих Дерипаске. Ограничения в отношении него самого остались в силе.

Санкции в отношении российских компаний, 24 физических и 14 юридических лиц были введены властями США в апреле 2018 года. Поводом названа ситуация на Украине.

19 декабря минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка несколько российских предприятий, в том числе En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Евросибэнерго», так как Дерипаска сократил в них свою долю.

Американский сенат пытался помешать снятию санкций. 17 января палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую отмену ограничений в отношении En+ и «Русала». Однако ранее голосование по этому вопросу провалилось в сенате, поэтому заблокировать действия минфина законодатели не смогли.