Прямой эфир

Дерипаска прокомментировал свой иск к минфину США

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, подавший в суд на министерство финансов США, считает, что Вашингтон нарушил презумпцию невиновности, введя санкции в отношении него. Об этом в пятницу, 15 марта, «Известиям» сообщили представители предпринимателя.

«Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются крупными игроками в мировой экономике, и я не позволю, чтобы политические интриги разрушили эту тяжелую работу», — подчеркнул Дерипаска.

Он добавил, что считает американские суды достаточно объективными для того, чтобы подтвердить несправедливость и недоказанность введенных в отношении него рестрикций.

«Цель санкций — ограничить наши экономические возможности»
Торговый представитель России во Франции Александр Туров — о сотрудничестве двух стран в Арктике, санкциях и «Северном потоке – 2»

Ранее, в пятницу, стало известно, что Дерипаска подал в суд на министерство финансов США и главу ведомства Стивена Мнучина. В документе истец назвал себя «последней жертвой» политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы, а введенные против него санкции несправедливыми и незаконными. Бизнесмен отметил, что из-за этих ограничительных мер он потерял не менее $7,5 млрд.

29 января Минфин США снял санкции с российских компаний «Русал», «Евросибэнерго» и En+, принадлежащих Дерипаске. Ограничения в отношении него самого остались в силе.

Санкции в отношении российских компаний, 24 физических и 14 юридических лиц были введены властями США в апреле 2018 года. Поводом названа ситуация на Украине.

19 декабря минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка несколько российских предприятий, в том числе En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Евросибэнерго», так как Дерипаска сократил в них свою долю.

Американский сенат пытался помешать снятию санкций. 17 января палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую отмену ограничений в отношении En+ и «Русала». Однако ранее голосование по этому вопросу провалилось в сенате, поэтому заблокировать действия минфина законодатели не смогли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дерипаска вернулся в рейтинг топ-500 самых богатых людей мира
Дерипаска подал в суд на минфин США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017