В пятницу, благословенный для всех мусульман день общей молитвы — Джума, из Новой Зеландии пришла весть о страшном теракте. В городе Крайстчерч в результате стрельбы, произошедшей в двух мечетях, погибли около полусотни ни в чем неповинных людей, многие получили ранения различной степени тяжести. Написана еще одна черная страница в неприятии заповедей нашего Создателя.

Мы скорбим по невинно убиенным и решительно осуждаем этот террористический акт, расценивая его как проявление бесчеловечности сродни фашизму! Нынешний теракт, как и любое радикальное античеловечное действие, является проявлением ненависти, обращенным против ни в чем не повинных людей, которые собрались для молитв Господу.

Жестокий маньяк не скрывал, что придерживается ультраправых взглядов. Перед нападением он опубликовал в интернете 74-страничный «манифест», объясняющий его мотивы. В нем он высказывал ненависть к мигрантам и обещал устроить террористическую атаку. Сам факт трансляции в прямом эфире в социальной сети жестокого убийства молящихся людей, пространная текстовая манифестация — это попытка сыграть на самых низменных чувствах, которые в исламе называются нафс. Именно такие кадры постановочных фильмов способны порождать зло и привлечь на сторону преступников неуравновешенных людей.

Новые варвары прикрываются наследием европейской традиции, стремятся оправдать убийства какими-то политическими соображениями. Своей нацистской акцией они заявляют о желании вызвать нестабильность в регионе и во всем мире. Разумеется, они не добьются своего.

Но ненависть породила насилие. Насилие ищет выхода в новом «поиске ведьм», в список которых попадают все инакомыслящие, иначе молящиеся, по-другому одевающиеся. Якобы они ответственны за «упадок».

А ведь мусульманская община Новой Зеландии — неотъемлемая часть культурно-религиозного ландшафта страны. Первые мусульмане начали переселяться в этот регион более 120 лет назад, то есть задолго до провозглашения независимости «белой», «европейской по своим историческим корням» Новой Зеландии. Многие из числа ее граждан, ныне исповедующих ислам, происходят из народа маори — коренных жителей острова, который вплоть до сегодняшнего дня не знал терактов. Любое проявление чувства собственного превосходства, убежденности в ущербности людей иных религий и культур приводит к потере человеческой сущности.

В условиях очень сложного современного мира невозможно считать происходящее в других странах и на других континентах чем-то далеким и не касающимся каждого из нас лично. Пусть случившееся в Крайстчерче станет уроком, который человечеству следовало усвоить давным-давно.

Мы надеемся, что ужасающие кадры хладнокровного, бесчеловечного расстрела женщин и детей вызовут во всем мире убежденный внутренний протест. Миллионы, миллиарды людей должны сохранить чувство самого активного неприятия проявлений нацизма и фашизма.

От имени мусульманской уммы России выражаю гневное осуждение действий преступников, совершивших величайших грех, убивших невинных людей. Ибо в Священном Коране сказано: «Тот, кто умышленно принесет смерть, его последним местом будет геенна огненная»! Террористов и убийц, которые напали на невинных людей, молящихся в мечети, ждет страшная кара Всевышнего Аллаха!

Я разделяю боль всех, кто пережил ужас теракта, горечь утраты людей, потерявших близких. И выражаю соболезнования не только семьям погибших, но и всему народу Новой Зеландии. Мусульмане России, как и всего мира, молятся о погибших, просят Всевышнего Создателя даровать выздоровление пострадавшим. Мы призываем к всеобщей сплоченности против человеконенавистнических действий.

Двери мечетей останутся открытыми. Именно здесь звучат слова об опасности крайностей и недопустимости радикализма, об истинных призывах ислама и Пророка Мухаммада, призывавшего мусульман к срединности.

Автор — председатель Совета муфтиев России, глава Духовного управления мусульман Российской Федерации

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