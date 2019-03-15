Росгвардия получит Lada Vesta с приборами ночного видения и тепловизорами

Вневедомственная охрана Росгвардии получит новые патрульные машины Lada Vesta, укомплектованные приборами ночного видения и тепловизорами. Об этом 15 марта рассказал начальник ведомственного департамента техники и вооружения Алексей Беззубиков.

«Патрульная машина Lada Vesta станет автомобилем, оборудованным современными цифровыми IT-системами, всесезонными приборами наблюдения и распознавания объектов, мобильным устройством для удаленного доступа к базам данных, прибором ночного видения и тепловизором», — цитирует его ТАСС.

23 февраля сообщалось, что в научно-техническом центре «АвтоВАЗа» были собраны четыре автомобиля Lada Vesta рестайлинговой версии Facelift (FL), которым предстоит пройти дорожные тесты.

19 февраля в Москве была замечена «заряженная» версия Lada Vesta Sport в полицейском исполнении.