Покидая Тибет: 60 лет назад Далай-лама оставил Лхасу

В ночь на 17 марта 1959 года, ровно 60 лет назад, Далай-лама XIV вынужден был покинуть столицу Тибета, Лхасу. Так прервалась установившаяся еще в XIII веке традиция, по которой Далай-ламы оставались как духовными, так и светскими правителями тибетского народа, осуществляя руководство из расположенных в Лхасе дворцов. С тех пор Далай-лама живет в Индии, где также находится тибетское правительство в изгнании. Как выглядел Далай-лама в первые годы своего правления и каким был путь тибетских беженцев в конце 1950-х, можно увидеть в галерее «Известий»