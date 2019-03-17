Покидая Тибет: 60 лет назад Далай-лама оставил Лхасу

В ночь на 17 марта 1959 года, ровно 60 лет назад, Далай-лама XIV вынужден был покинуть столицу Тибета, Лхасу. Так прервалась установившаяся еще в XIII веке традиция, по которой Далай-ламы оставались как духовными, так и светскими правителями тибетского народа, осуществляя руководство из расположенных в Лхасе дворцов. С тех пор Далай-лама живет в Индии, где также находится тибетское правительство в изгнании. Как выглядел Далай-лама в первые годы своего правления и каким был путь тибетских беженцев в конце 1950-х, можно увидеть в галерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Keystone
Титул Далай-ламы не наследуется родственниками. Каждый раз после смерти Далай-ламы тибетские монахи отправлялись на поиски ребенка, который может считаться его реинкарнацией. Действующий Далай-лама родился в 1935 году в бедной крестьянской семье и был возведен на трон в феврале 1940-го (на фото — Далай-лама XIV в ноябре 1940 года)
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Фото: Global Look Press/Scherl
Расположенный в Лхасе дворец Потала столетиями являлся зимней резиденцией Далай-лам. На фото — дворец в 1941 году
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Фото: Getty Images/ullstein bild Dtl.
Сам Далай-лама XIV обладает высшей ученой степенью доктора буддийской философии (геше-лхарамба). Его образование началось в пять лет, а завершил его он только к 1960-му — в возрасте 25 лет (на фото — 1956 год). Сначала править ему помогал регент, но в 1950 году, после начала китайского восстания, Национальная ассамблея Тибета попросила его принять на себя всю полноту светской и духовной власти
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Фото: Getty Images/Bettmann
Вторжение китайских войск началось в 1949 году. На этой фотографии из архивов официального фотоагентства Коммунистической партии Китая изображен министр обороны страны Чен Йи (отдает честь) во время визита в Тибет
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Фото: Getty Images/ullstein bild Dtl.
В течение нескольких лет Далай-лама пытался найти способы мирного сосуществования, но ему это так и не удалось. В 1959 году в Тибете произошло антикитайское восстание, которое было жестоко подавлено (на фото — участники восстания недалеко от границы с Индией незадолго до своего бегства в Нью-Дели)
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
В ночь на 17 марта страну вынужден был покинуть и Далай-лама. На фото он — в центре, верхом на белой лошади, спустя несколько дней после того, как ему пришлось оставить Лхасу
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
Китай настаивал на том, что Тибет является территорией страны, в ответ Далай-лама указывал, что Тибет оставался независимым с 1912-го. В 1950-м, после вторжения китайских сил, Далай-ламу официально поддержало индийское правительство
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
По пути в Индию, где Далай-лама обретет убежище вместе со своими сподвижниками
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Фото: Getty Images/Picture Post/Bert Hardy
Вместе с лидером Тибет покинули многие последователи тибетского буддизма. На фото — беженцы в Гималаях
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Фото: Getty Images/ullstein bild Dtl.
Беженцы из Тибета, участвовавшие в подготовке антикитайского восстания, во время прибытия в подготовленный для них индийский лагерь
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Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives
Далай-лама XIV в Индии, где он нашел убежище. С 1959 года и до сих пор тибетское правительство в изгнании находится в индийском городе Дхарамсале. При этом полномочия политического правителя Тибета Далай-лама сложил с себя лишь в 2000-х годах, оставшись духовным лидером тибетских буддистов
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Фото: Getty Images/Bettmann
Далай-лама XIV перед своими последователями в 1969 году — во время празднования 10-летней годовщины тибетского восстания
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