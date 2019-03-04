Поставить на лапы: питомцев спасают иглоукалыванием

Есть даже целое Международное общество ветеринарной акупунктуры (IVAS), оно существует с 1974 года. Сейчас в нем состоят 1,8 тыс. специалистов со всего мира. Там утверждают, что в Китае иглоукалывание использовали на животных «на протяжении тысячи лет для исцеления от многих болезней»