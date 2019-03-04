Поставить на лапы: питомцев спасают иглоукалыванием

В Китае нестандартный подход применяется не только в медицине, но и ветеринарии. Хозяева домашних питомцев прибегают к иглоукалыванию, чтобы унять боль любимых кошек и собак. В специальных ветклиниках традиции народной медицины приспособили для лечения животных, которые оказались парализованы по тем или иным причинам. Подробнее — в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Aly Song
Практики уверены, что иглоукалывание эффективно не только для людей. Принцип, впрочем, тот же — специальные тонкие иглы вводятся в определенные точки, которые в акупунктуре называются меридианами. Считается, что это стимулирует кровообращение, активирует процесс заживления и облегчает боль
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Qilai Shen
Есть даже целое Международное общество ветеринарной акупунктуры (IVAS), оно существует с 1974 года. Сейчас в нем состоят 1,8 тыс. специалистов со всего мира. Там утверждают, что в Китае иглоукалывание использовали на животных «на протяжении тысячи лет для исцеления от многих болезней»
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Фото: REUTERS/Aly Song
Один сеанс иглоукалывания в Центре неврологии и акупунктуры здоровья животных в Шанхае обойдется в 260 юаней — это порядка 2,5 тыс. рублей. Обычно речь как минимум о пяти процедурах, которые длятся 45 минут. Медикаментозное лечение обойдется как минимум во столько же
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Фото: REUTERS/Aly Song
Иглоукалывание проводится и в российских клиниках. В московских ветеринарных центрах эта услуга стоит около 2 тыс. рублей. Насколько квалифицированы специалисты, неизвестно: в негосударственном вузе курсы акупунктуры для ветеринаров стоят порядка 20 тыс. рублей
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Фото: REUTERS/Aly Song
«Китай славится иглоукалыванием. Я без промедления привезла сюда свою кошку, чтобы опробовать процедуру», — рассказывает хозяйка питомца Ван, держа пушистого друга за лапу во время процедуры
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Фото: REUTERS/Aly Song
Ван (на фото вместе с питомцем) четырежды возила своего питомца на сеансы иглоукалывания. И это помогло, утверждает она. Теперь кошка может «гулять, прыгать и даже драться с сородичами»
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Фото: REUTERS/Aly Song
Иглы используют особые — не портняжные. Выбор зависит от того, в какой методике работает конкретный специалист и для какой точки она используется. Через отдельные иглы на больные места могут воздействовать и током малой силы
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Фото: REUTERS/Aly Song
Ветеринарные акупунктурные клиники иглоукалыванием не ограничиваются. В списке их услуг также можно найти применение банок и процедуры с травами — как и иглы, они традиционно используются в Китае для лечения людей
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Фото: REUTERS/Aly Song
Десять сеансов могут изменить жизнь вашего питомца, утверждают акупунктурщики. «Я думаю, что лечение действительно работает, потому что теперь моя собака может встать без особых усилий. Я с оптимизмом смотрю на перспективы его выздоровления», — говорит хозяин девятилетнего пуделя, попавшего под машину
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Фото: REUTERS/Aly Song
Зоозащитники обычно называют Китай одной из самых проблемных стран с точки зрения ответственного обращения с животными. Но в последнее время число любимых питомцев растет (по примерным оценкам, кошек и собак завели 150 млн китайцев), и ухаживают за ними бережно. Не исключено, что причиной этого стало одиночество стареющего населения
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