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Мединский заявил о страхе зарубежных стран перед русским кино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валерия Гриневич
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Зарубежные страны ограничивают показы российских фильмов, потому что они продвигают национальные ценности, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

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На совете правительства по развитию кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева он отметил, что фильм «Движение вверх» запретили в ряде стран бывшего СССР. Показ картины ограничили в США, а украинский МИД требовал снять ее с показа.

«Они боятся нашего кино, они ощущают эту силу», — цитирует Мединского в пятницу, 15 марта, ТАСС. Надо продвигать российское кино за рубеж, добавил министр, отметив единство министерства в этом вопросе с представителями киноотрасли.

Показ российского кино станет продвижением ценностей России, представления россиян о добре и зле, подчеркнул глава минкультуры.

31 декабря 2018 года российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года, которым стала спортивная драма о советских баскетболистах «Движение вверх».

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