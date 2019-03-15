Мединский заявил о страхе зарубежных стран перед русским кино
Зарубежные страны ограничивают показы российских фильмов, потому что они продвигают национальные ценности, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
На совете правительства по развитию кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева он отметил, что фильм «Движение вверх» запретили в ряде стран бывшего СССР. Показ картины ограничили в США, а украинский МИД требовал снять ее с показа.
«Они боятся нашего кино, они ощущают эту силу», — цитирует Мединского в пятницу, 15 марта, ТАСС. Надо продвигать российское кино за рубеж, добавил министр, отметив единство министерства в этом вопросе с представителями киноотрасли.
Показ российского кино станет продвижением ценностей России, представления россиян о добре и зле, подчеркнул глава минкультуры.
31 декабря 2018 года российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года, которым стала спортивная драма о советских баскетболистах «Движение вверх».