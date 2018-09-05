Баскетболист «Химок» Швед объяснил популярность «Движения вверх»

Лидер «Химок» и сборной России Алексей Швед объяснил популярность фильма «Движение вверх». Как рассказал спортсмен «Известиям», триумф советского баскетбола «будут помнить еще долго».

«В то время в сборной играло много игроков экстра-класса — Сабонис, Тараканов, Куртинайтис, Тихоненко, Хомичюс, Сокк. <...> Могу сказать, что это большая победа, которую будут помнить еще долго. Так же, как и победу в Мюнхене-1972. Не зря фильм «Движение вверх» был таким популярным в прокате», — уверен Швед.

Кроме того, Швед рассказал, за что полюбил Японию, кто готовил его к предстоящему сезону и какие задачи стоят сегодня перед «Химками».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Алексей Швед: «Знаю, что папа хорошо подготовит меня к сезону»