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В Индии снимут ремейк фильма «Форест Гамп»

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Фото: Paramount Pictures
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Болливуд снимет ремейк оскороносного фильма американского режиссера Роберта Земекиса «Форест Гамп», пишет Hollywood Reporter.

По данным издания, картина под названием Lal Singh Chadha выйдет на хинди, а ее съемки начнутся уже этой осенью. Главную роль сыграет индийский актер и режиссер Аамир Хан.

«Мы (Aamir Khan Films. — Ред.) выкупили права у студии Paramount <…> Я всегда любил «Форреста Гампа», особенно его сценарий. Это замечательная история и прекрасный фильм для всей семьи», — заявил Хан на пресс-конференции в Мумбаи.

Режиссером индийской версии культового фильма станет постановщик Адваит Чандан.

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Фильм «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса по одноименному роману Уинстона Грума вышел на экраны в июне 1994 года. Главного героя в картине сыграл Том Хэнкс, он был удостоен «Оскара» за эту роль. Всего же лента завоевала шесть наград Американской Киноакадемии и ряд других премий, среди которых «Золотой глобус» и BAFTA. При бюджете $55 млн фильм собрал в прокате около $700 млн.

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