В Индии снимут ремейк фильма «Форест Гамп»

Болливуд снимет ремейк оскороносного фильма американского режиссера Роберта Земекиса «Форест Гамп», пишет Hollywood Reporter.

По данным издания, картина под названием Lal Singh Chadha выйдет на хинди, а ее съемки начнутся уже этой осенью. Главную роль сыграет индийский актер и режиссер Аамир Хан.

«Мы (Aamir Khan Films. — Ред.) выкупили права у студии Paramount <…> Я всегда любил «Форреста Гампа», особенно его сценарий. Это замечательная история и прекрасный фильм для всей семьи», — заявил Хан на пресс-конференции в Мумбаи.

Режиссером индийской версии культового фильма станет постановщик Адваит Чандан.

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Фильм «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса по одноименному роману Уинстона Грума вышел на экраны в июне 1994 года. Главного героя в картине сыграл Том Хэнкс, он был удостоен «Оскара» за эту роль. Всего же лента завоевала шесть наград Американской Киноакадемии и ряд других премий, среди которых «Золотой глобус» и BAFTA. При бюджете $55 млн фильм собрал в прокате около $700 млн.