Нил Гейман снимет ремейк сериала «Сказочник»

Английский писатель и сценарист Нил Гейман займется перезапуском снятого в 1987 году сериала Джима Хенсона The Storyteller («Сказочник»). В проекте он выступит в качестве продюсера и сценариста, пишет 19 февраля Deadline.

Отмечается, что Гейман намерен переосмыслить шоу и расширить его вселенную, создав новый «мистический мир».

«В «Сказочнике» меня очаровывает то, что нам очень многое не известно. Кто такой Сказочник и почему он рассказывал эти истории? Был ли он гоблином и что вообще это за существо? В новом сериале мы планируем узнать больше о нем и рассказать те вещи, о которых раньше никто не подозревал», — сказал Гейман.

Оригинальный сериал «Сказочник» выходил в эфир с 1987 по 1989 год, в нем были задействованы живые актеры и куклы. Шоу было основано на легендах народов Европы, а персонажами сериала являлись сказочные существа.

Нил Гейман — писатель-фантаст родом из Великобритании. Он получил более 15 престижных американских и европейских литературных наград, в числе которых премия имени Брэма Стокера. Также писатель является соавтором сценария к фильму «Беовульф», поставленному по мотивам англосаксонского эпоса. Из его собственных произведений экранизированы сказка для взрослых «Звездная пыль», романы «Каролина в стране кошмаров» и «Зеркальная маска», к которым Гейман также создал сценарии. В октябре прошлого года стало известно, что Гейман подписал эксклюзивный контракт со студией Amazon Studios и займется производством сериалов. Так, он уже работает над адаптацией романа «Благие знамения», который он написал вместе с Терри Пратчеттом, отмечает «Газета.ру».

19 февраля сообщалось, что американская компания Netflix решила закрыть сразу два сериала по комиксам Marvel. Речь идет о «Карателе» и «Джессике Джонс», которые компания отказалась продлевать на третий и четвертый сезоны соответственно. Издание отмечает, что решение связано с открытием сервиса Disney+ и необходимостью платить лицензионные отчисления за франшизы.