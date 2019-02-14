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Собчак сыграла в сериале Богомолова «Содержанки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Телеведущая Ксения Собчак появится в сериале режиссера Константина Богомолова «Содержанки», трейлер которого опубликован на YouTube-канале Start 13 февраля.

Собчак досталась эпизодическая роль, так как ее имени нет в основном списке актеров в описании ролика. Предположительно, она сыграет редактора модного журнала, пишет сайт kp.ru.

Главные роли исполнят бывшая супруга режиссера актриса Дарья Мороз и актер Сергей Бурунов.

Сериал о том, как «человеческие отношения меняются под воздействием очень больших денег», выйдет 7 марта, пишет «Федеральное агентство новостей». «Содержанки» станут дебютным сериалом Богомолова.

Ранее в январе между режиссером и супругом телеведущей Максимом Виторганом произошла драка. По данным СМИ, конфликт возник из-за романа Богомолова с Собчак. Стычка произошла на улице возле одного из московских заведений.

После потасовки в эфире программы «Эксклюзив» теледива намекнула на развод с Виторганом, но позднее СМИ написали о воссоединении супругов.

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