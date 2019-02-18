Звезду «Интернов» ранили из ружья во время съемок
Российского актера Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа в Москве. Об этом 18 февраля сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.
По данным издания, 52-летний актер обратился в одну из столичных клиник, где врачи диагностировали у него термические ожоги газом первой и второй степени.
Пострадавший рассказал, что на съемочной площадке пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела.
Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
Митюрич сыграл в более чем 30 российских сериалах, среди которых: «Интерны», «Провокатор», «Последний мент».
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