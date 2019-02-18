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Звезду «Интернов» ранили из ружья во время съемок

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Фото: 7 Арт Медиа
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Российского актера Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа в Москве. Об этом 18 февраля сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

По данным издания, 52-летний актер обратился в одну из столичных клиник, где врачи диагностировали у него термические ожоги газом первой и второй степени.

Пострадавший рассказал, что на съемочной площадке пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела.

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Митюрич сыграл в более чем 30 российских сериалах, среди которых: «Интерны», «Провокатор», «Последний мент».

17 февраля актер и телеведущий Марат Башаров отреагировал на сообщения СМИ о желании своей супруги Елизаветы развестись с ним из-за рукоприкладства. Шоумен рассказал, что жена на протяжении месяца вместе с сыном и подругой находится за границей, в то время как Башаров работает в Москве и отсылает им деньги.

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