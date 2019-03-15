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В Кремле назвали условие внесудебной блокировки фейковых новостей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае принятия закона о недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостях внесудебная блокировка такой информации может быть реализована только по решению прокурора.

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«Это было экспертно проработано, и такие положения имеют свои аналоги в ряде других стран, поэтому это международная практика», — сказал он журналистам в пятницу, 15 марта.

Представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин примет решение относительно закона, когда документ поступит ему на подписание.

13 марта Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий блокировку фейковых новостей. За документ на пленарном заседании в среду, 13 марта, проголосовали 149 сенаторов. Еще трое выступили против, и столько же воздержались.

Одобренный закон запрещает распространять в информационных сетях недостоверную информацию, которая имеет общественное значение, создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

В случае нарушения установленных законом норм генеральный прокурор РФ, а также его заместители могут обратиться в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к этим информационным ресурсам. В свою очередь, Роскомнадзор обязан уведомить нарушителя о необходимости удалить ложную информацию.

Отмечается, что редакция должна убрать с сайта запрещенные материалы сразу после получения уведомления. Если этого не случится, Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсу. При этом законопроект не затрагивает традиционные медиа, в число которых входят все СМИ, зарегистрированные в установленном порядке. Также запрет не распространяется на новостные агрегаторы.

Законопроект об установлении административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации был внесен в Госдуму 12 декабря прошлого года.

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