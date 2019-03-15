Tesla представила новый электрокроссовер Model Y

Tesla представила электрический кроссовер Model Y в различных модификациях. Стоимость автомобилей начинается от $39 тыс., сообщается на сайте компании.

Всего в ходе презентации, прошедшей в Лос-Анджелесе (США), было показано четыре модификации модели: Standart Range, Long Range, Dual Motor AWD и Perfomance. Максимальная скорость, с которой сможет ездить данный автомобиль, — около 240 км/ч. При этом на одном заряде можно будет проехать около 480 км.

В конце января стало известно, что электромобили Tesla получат новую систему безопасности Sentry Mode, одной из функций которой станет проигрывание произведения Иоганна Себастьяна Баха «Токката и фуга ре минор» в случае попытки угона машины. Бета-версия системы Sentry Mode должна появиться на автомобилях Tesla Model S, Model 3 и Model X.