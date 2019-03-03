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Власти Флориды решили расследовать ДТП с участием автомобиля Tesla

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Фото: youtube.com
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Федеральные власти США приняли решение провести расследование в связи с аварией, в которую попал автомобиль американской компании Tesla. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел в штате Флорида к северу от Майами. Tesla Model 3 врезался в грузовик с прицепом, когда тот поворачивал налево. Водитель электрокара погиб.

Расследование проведут сотрудники Национального управления по безопасности движения на шоссейных дорогах и Национального совета по безопасности на транспорте. Им предстоит выяснить, находился ли автомобиль под управлением автопилота.

30 октября другой житель Флориды, получивший серьезные травмы в автомобильной аварии, подал в суд на компанию Tesla. По его словам, он попал в ДТП из-за ошибки автопилота электрокара Tesla Model S.

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