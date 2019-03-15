Экипаж корабля «Союз МС-1» перешел на МКС

Экипаж корабля «Союз МС-12» перешёл на МКС.

На станцию прибыли россиянин Алексей Овчинин, а также американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

Полёт проходил по короткой схеме — корабль сделал четыре витка вокруг Земли. Cтыковка произошла через шесть часов после взлёта.

Экспедиция продлится 204 дня. В планах около 300 научных экспериментов и выходы в открытый космос.

Работать будут в команде с уже находящимися на орбите коллегами. На МКС прибывших ждали россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.