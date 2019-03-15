Экипаж «Союза МС-12» встретили на МКС

Экипаж космического корабля «Союз МС-12» в составе россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук перешли на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте «Роскосмоса».

На МКС экипаж «Союза» встретили космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

«Союз МС-12» доставил на станцию почти 127 кг различных грузов, в том числе ресурсное оборудование, средства контроля среды обитания, оборудование для проведения экспериментов, средства жизнеобеспечения и личные вещи космонавтов.

За время экспедиции космонавты проведут более 60 экспериментов. Кононенко и Овчинин также выйдут в открытый космос, чтобы очистить иллюминаторы модулей российского сегмента станции и совершить ряд операций по программе научно-прикладных экспериментов.

14 марта с космодрома Байконур с первой стартовой площадки — «Гагаринский старт» в 22:14 мск стартовала российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12».

Овчинин и Хейг должны были отправиться на орбитальную станцию еще 11 октября 2018 года. Однако тогда произошла авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Она также стартовала с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур, но потерпела аварию на 165-й секунде полета.

Спасательная капсула с космонавтом «Роскосмоса» и астронавтом NASA спустя некоторое время приземлилась в 20 км от Жезказгана, они не пострадали. Причиной аварии стало неоткрывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты. Несмотря на происшествие, в NASA заявили, что гордятся сотрудничеством с «Роскосмосом», которое продолжает развиваться.