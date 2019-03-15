Корабль «Союз МС-12» с тремя космонавтами на борту состыковался с МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-12» с новым экипажем, в который входят космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, пристыковался в автоматическом режиме к российскому модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС).

Как пишет ТАСС со ссылкой на «Роскосмос», продолжительность пребывания космонавтов на станции составит 204 суток. Сближение и стыковка проводились по шестичасовой схеме. Перейти на борт станции Овчинин, Хейг и Кох смогут после того, как проверят герметичность стыковки и выровняют давление между кораблем и МКС.

14 марта с космодрома Байконур с первой стартовой площадки — «Гагаринский старт» в 22:14 мск стартовала российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12».

Овчинин и Хейг должны были отправиться на орбитальную станцию еще 11 октября 2018 года.Однако тогда произошла авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Она также стартовала с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур, но потерпела аварию на 165-й секунде полета.

Спасательная капсула с космонавтом «Роскосмоса» и астронавтом NASA спустя некоторое время приземлилась в 20 км от Жезказгана, они не пострадали. Причиной аварии стало не открывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты. Несмотря на происшествие, в NASA заявили, что гордятся сотрудничеством с «Роскосмосом», которое продолжает развиваться.

В ноябре Рогозин сообщил, что «Роскосмос» откажется от эксплуатации ракеты-носителя «Союз-ФГ», с помощью которых в настоящий момент запускают корабли «Союз МС». Он подчеркнул, что ракету-носитель «Союз-2.1а» начнут использовать с января 2020 года.