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Байконур усовершенствуют после нештатной ситуации с «Союзом»

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса
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Место заправки ракет «Союз» на космодроме Байконур оборудуют камерами после того, как при запуске спутника Egyptsat-A чуть не произошла нештатная ситуация.

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21 февраля с Байконура при помощи российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» был успешно запущен египетский спутник Egyptsat-A. Позднее источники в ракетно-космической области сообщили, что в третьей ступени ракеты преждевременно закончился окислитель из-за его недолива. Однако не исключалось, что это может быть лишь ошибкой в полученных данных.

Как пишет «РИА Новости», после случившегося в «Роскосмосе» пообещали оборудовать «все необходимые места» видеокамерами место заправки третьей ступени ракет «Союз».

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Это первый российский космический запуск в 2019 году. Всего, по словам генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, на этот год планируется 45 космических запусков.

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