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Названа причина нештатной ситуации на «Союзе» при запуске EgyptSat-A

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Недолив окислителя стал причиной преждевременного выключения двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» при запуске египетского спутника EgyptSat-A. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 25 февраля, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Перед пуском были неправильно настроены датчики уровня заправки окислителем», — цитирует агентство собеседника, знакомого с выводами расследования.

Пуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» вместе со спутником состоялся 21 февраля с космодрома Байконур. Блок со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 км ниже номинального, но благодаря запасам топлива ракету удалось вывести на расчетную орбиту.

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