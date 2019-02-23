Названа дата запуска спутников OneWeb

Запуск спутников OneWeb на российской ракете «Союз-СТ» назначили на 27 февраля. Об этом в своем Twitter заявил исполнительный директор обслуживающей космодром Куру во Французской Гвиане компании Arianespace Стефан Исраэль.

По его словам, аппараты проверят 26 февраля, а 27-го числа их запустят в космос.

Изначально спутники планировали запустить с Куру 19 февраля. Вывести их на орбиту должна ракета-носитель «Союз», однако в конце января в ее разгонном блоке «Фрегат» был обнаружен дефект: у аппарата треснул шов трубопровода подачи гелия в топливные баки. Позже в пресс-службе «Роскосмоса» уточнили, что подготовка к запуску спутников проходит в штатном режиме и все обнаруживаемые проблемы устраняются перед стартом.

Британская компания OneWeb планирует создать группировку спутников, которая с помощью технологий мобильной спутниковой связи сможет обеспечить широкополосным доступом в интернет всех пользователей в мире.