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Ракета «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру

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Фото: twitter.com/roscosmos
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Российская ракета-носитель «Союз» со спутниками британской компании OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск был произведен в 0:37 мск 28 февраля.

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Как сообщает ТАСС, спустя примерно девять минут полета произошло отделение ускорителей, второй и третьей ступеней. Теперь разгонный блок «Фрегат» в течение часа будет выводить спутники на низкую круговую орбиту на высоте 1,2 тыс. км. За запуском «Союза» из центра управления полетами следила министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Всего на борту ракеты-носителя размещены шесть спутников массой по 147,7 кг. Они оборудованы солнечными батареями, плазменной двигательной установкой и бортовым датчиком спутниковой навигации GPS.

OneWeb планирует создать на околоземной орбите группировку из около 600 спутников, которая с помощью технологий мобильной спутниковой связи сможет обеспечить широкополосным доступом в интернет всех пользователей в мире.

Изначально партию спутников планировали запустить с Куру 19 февраля. Вывести их на орбиту должна ракета-носитель «Союз», однако в конце января в ее разгонном блоке «Фрегат» был обнаружен дефект: у аппарата треснул шов трубопровода подачи гелия в топливные баки. Позже в пресс-службе «Роскосмоса» уточнили, что подготовка к запуску спутников проходит в штатном режиме, и все обнаруживаемые проблемы устраняются перед стартом.

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