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В Arianespace подтвердили готовность «Союза» к выводу спутников OneWeb

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Фото: Global Look Press/Janne Kieselbach
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В Arianespace подтвердили готовность ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» к выводу шести спутников OneWeb на орбиту в среду, 27 февраля. Об этом исполнительный директор французской компании Стефан Исраэль написал в Twitter.

Запуск ракеты-носителя с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на 18:37 по местному времени (28 февраля в 00:37 мск). Готовность к старту подтвердил также глава OneWeb Грег Уайлер.

Изначально запуск должен был состояться 19 февраля, но его пришлось перенести из-за обнаружения микроотверстия в разгонном блоке «Фрегат». Дефект был устранен специалистами Роскосмоса.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая, как ожидается, с помощью технологий мобильной спутниковой связи сумеет обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру. По словам Уайлера, компания планирует вывести на орбиту в общей сложности почти 2 тыс. спутников, но на первом этапе достаточно 600 аппаратов.

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