Разбивающий ногой телефон фаната Макгрегор попал на видео

В Сети появилось видео, на котором ирландский боец UFC Конор Макгрегор разбивает телефон фаната.

Инцидент произошел в Майами-Бич 11 марта, когда поклонник хотел сфотографировать ирландца при выходе из отеля. Сообщалось, что спортсмен забрал обломки гаджета с собой, его обвинили в ограблении.

После этого Макгрегора арестовали. Он был освобожден из тюрьмы под залог в $12,5 тыс. Адвокат бойца заявил, что его подзащитный был «втянут в небольшую ссору из-за телефона».

Ранее суд обязал бойца ММА пройти курсы управления гневом после нападения на автобус с командой российского борца Хабиба Нурмагомедова.