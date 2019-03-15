Прямой эфир

Разбивающий ногой телефон фаната Макгрегор попал на видео

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео, на котором ирландский боец UFC Конор Макгрегор разбивает телефон фаната.

Инцидент произошел в Майами-Бич 11 марта, когда поклонник хотел сфотографировать ирландца при выходе из отеля. Сообщалось, что спортсмен забрал обломки гаджета с собой, его обвинили в ограблении.

После этого Макгрегора арестовали. Он был освобожден из тюрьмы под залог в $12,5 тыс. Адвокат бойца заявил, что его подзащитный был «втянут в небольшую ссору из-за телефона».

Ранее суд обязал бойца ММА пройти курсы управления гневом после нападения на автобус с командой российского борца Хабиба Нурмагомедова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боец ММА Диас высмеял фото Нурмагомедова в джакузи с пятью мужчинами
Нурмагомедов заплатил штраф за участников драки с Макгрегором

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017