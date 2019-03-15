Узников «китовой тюрьмы» могут отправить в океанариумы
Часть животных из «китовой тюрьмы» никогда не вернется в природную среду обитания, они будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.
Это предусмотрено одним из пунктов протокола заседания консилиума ученых (документ есть в распоряжении «Известий»), собранного для определения судьбы косаток и белух.
На консилиуме, состоявшемся 12 марта (видеоконференция Москва–Владивосток), рассматривались вопросы биологии содержания белух и косаток.
В заседании участвовали ученые — биологи, географы и экономисты из ведущих специализированных научных организаций.
Информацию о том, что некоторые животные, находящиеся в бухте Средняя, могут не выжить на воле, «Известиям» подтвердил глава консилиума Кирилл Колончин. Однако у части ученых этот тезис вызывает сомнения.
При этом вопрос законности вылова морских млекопитающих до сих пор рассматривается — если выяснится, что они были добыты легально, то белухи и косатки могут отправиться в китайские океанариумы.
Подробнее — в материале «Известий»:
Воли не видать: узников «китовой тюрьмы» могут отправить в океанариумы