Часть животных из «китовой тюрьмы» никогда не вернется в природную среду обитания, они будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.

Это предусмотрено одним из пунктов протокола заседания консилиума ученых (документ есть в распоряжении «Известий»), собранного для определения судьбы косаток и белух.

На консилиуме, состоявшемся 12 марта (видеоконференция Москва–Владивосток), рассматривались вопросы биологии содержания белух и косаток.

В заседании участвовали ученые — биологи, географы и экономисты из ведущих специализированных научных организаций.

Информацию о том, что некоторые животные, находящиеся в бухте Средняя, могут не выжить на воле, «Известиям» подтвердил глава консилиума Кирилл Колончин. Однако у части ученых этот тезис вызывает сомнения.

При этом вопрос законности вылова морских млекопитающих до сих пор рассматривается — если выяснится, что они были добыты легально, то белухи и косатки могут отправиться в китайские океанариумы.

Подробнее — в материале «Известий»:

Воли не видать: узников «китовой тюрьмы» могут отправить в океанариумы