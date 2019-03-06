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Сын Кусто предложил помощь в спасении косаток и белух из «китовой тюрьмы»

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Сын известного исследователя Жака-Ива Кусто, океанограф Жан-Мишель Кусто предложил свою помощь по реабилитации косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. Об этом он написал письмо губернатору региона Олегу Кожемяко, а копии документа направил президенту России Владимиру Путину и в Минприроды РФ.

Как пишет «РИА Новости», письмо исследователя предоставила группа общественных организаций, среди которых реабилитационный центр морских млекопитающих «Тюлень», «Эковахта Сахалина» и др.

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«С вашей помощью я хотел бы посетить бухту Средняя вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выпуск», — цитирует Кусто телеканал «Звезда».

По словам ученого, затягивать с данным процессом нельзя, поскольку состояние здоровья животных стремительно ухудшается. Уточняется, что многие млекопитающие получили кожные заболевания из-за недостаточного ухода, стресса и грязной воды. Как пишет РЕН ТВ, Кусто выразил готовность принять участие в возвращении животных в привычную им среду обитания.

Как напоминает сайт kp.ru, в феврале Жан-Мишель Кусто выразил благодарность российским властям за блокировку выдачи новых разрешений на отлов китообразных, а также попросил выпустить на волю уже выловленных животных.

В вольере бухты Средняя с ноября 2018 года содержатся 11 косаток и 90 белух. Млекопитающих якобы должны были продать в китайские океанариумы. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Как сообщает телеканал «360», до 1 марта Минприроды и Минсельхоз должны были определить судьбу косаток и белух по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках разработки плана для выпуска животных в естественную среду обитания планируют оборудовать одну из бухт острова Русский как центр содержания. Ранее 6 марта сообщалось, что организаторы «китовой тюрьмы» призвали отдать белух и косаток заказчикам.

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