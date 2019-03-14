Началась подготовка к строительству культурного кластера в Севастополе

Культурно-образовательный кластер в Севастополе займет 27 га и станет главным художественным центром юга России. Проект планировки комплекса рассмотрят в апреле. Однако подготовительные работы на месте уже начались.

На мысе Хрустальный сносятся производственные цеха и создается строительная площадка для будущего музея обороны Севастополя, первого в городе Театра оперы и балета и других объектов. «Известия» проинспектировали ход работ и выяснили, какие проблемы возникают на пути к созданию кластера.

«Мы собираемся представить в будущий музей более 5 тыс. экспонатов из нашей коллекции, — отметил в разговоре с «Известиями» директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко. — Уверен, как только он будет открыт на мысе Хрустальном, тут же станет очень популярным это место у горожан и туристов».

Одной из задач будущего заведения станет патриотическое воспитание подрастающего поколения. Следом за музеем в кластере появится Театр оперы и балета, которого никогда не было в Севастополе.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заверил «Известия», что в результате строительства объектов культурно-образовательного кластера новые возможности получат и существующие коллективы города.

Режиссер Драматического театра имени Луначарского Григорий Лифанов рассказал «Известиям», что учреждение не имеет служебного жилья, а располагает лишь четырьмя комнатами в рабочем общежитии.

Предполагается, что создаваемый кластер отчасти поможет разрешить эту ситуацию. Кроме того, собственная площадка может появиться у симфонического оркестра. В настоящий момент полноценной базы у коллектива нет.

Подробнее — в материале «Известий»:

Хрустальные планы: начинается строительство кластера в Севастополе